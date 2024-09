Gas Sales Bluenergy, cambia il calendario: tutti gli anticipi nelle prime sei giornate

Si aprirà con due ore di anticipo rispetto all’orario consueto l’avventura della Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’imminente campionato di Superlega.

La Legavolley ha infatti ufficializzato date e orari delle prime sei giornate, fino al 3 novembre compreso: la formazione biancorossa è coinvolta in diverse delle modifiche.

Si parte da domenica 29 settembre (l’anticipo è Civitanova-Padova del 28 settembre alle 20.30), con la Gas Sales che giocherà al PalabancaSport il derby con Modena, con fischio alle 16.00. La settimana successiva subito la difficile trasferta in casa di Monza, dove la squadra di Anastasi giocherà sabato pomeriggio alle 18.

Domenica 13 ottobre, invece, si scenderà sul campo di Cisterna a orario consueto, con il fischio d’inizio fissato per le 18.00.

Nella giornata del 20 ottobre nuovo anticipo a sabato 19, questa volta alle 20.30, quando Piacenza se la vedrà con Taranto, mentre il 27 ottobre la gara in casa di Padova inizierà alle 17.00.

Il 3 novembre incrocio casalingo con Milano, con inizio previsto alle 16.00.

Nelle prime quattro giornate per ben tre volte (con Monza, Cisterna e Taranto) la sfida della Gas Sales Bluenergy sarà trasmessa in diretta da Raisport.