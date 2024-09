Karate, anche Leonardo Scanacapra alla finale del prestigioso Trofeo Coni

Tra le giovani promesse che parteciperanno al Trofeo Coni giunto alla 9° edizione c’è anche Leonardo Scanacapra del Karate Piacenza Farnesiana: il giovane atleta piacentino combatterà insieme ad altri quattro atleti dell’Emilia Romagna alla finale nazionale del Trofeo relativamente alla disciplina del karate (Fijlkam).

Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia che sin dalla prima edizione di Caserta 2014 rappresenta una vera e propria “mini olimpiade” italiana. Sede della fase finale della nona edizione del trofeo sarà la Sicilia dal 3 al 6 ottobre a Catania e Palermo, che seguendo una logica contemporanea di evento diffuso, ospiterà oltre 4.900 atleti provenienti da tutta Italia di età di 10-14 anni che, assieme a più di 900 tecnici, arriveranno in Sicilia in rappresentanza di oltre 50 discipline di 37 Federazioni sportive nazionali e sette discipline sportive associate.

L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendo acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

Leonardo ha conquistato l’accesso alla prestigiosa competizione conquistando il titolo di campione regionale a San Secondo Parmense nel mese di maggio 2024 e vincendo nella stessa giornata anche la gara valevole per la qualificazione regionale del Trofeo Coni.

L’atleta cremonese, ma tesserato da tempo con la nota società piacentina, ha ottenuto eccellenti risultati in molti trofei nazionali e di recente la medaglia d’argento conquistata il 31 agosto all’Open di Torino, competizione internazionale.

Il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha già avuto atleti che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale in tutte le precedenti edizioni (nelle più recenti ricordiamo Aurora Longeri in Basilicata nel 2022 e Gaia Granelli in Toscana nel 2023) e il presidente Gian Luigi Boselli sottolinea che tali giovani “ricordano a tutt’oggi tale esperienza come eccezionale e sicuramente lo sarà anche per Leonardo”.