Piacenza abbraccia i suoi idoli del volley: la Gas Sales fa il pieno di entusiasmo

Dopo le amichevoli, le sedute in palestra e l’attesa per l’arrivo dei campioni impegnati con le rispettive nzionali ai Giochi olimpici, per la Gas Sales Bluenergy è tempo di inaugurare la stagione 2024/2025 della Gas Sales Bluenergy, attesa nel weekend dalla final four di Supercoppa italiana a Firenze. Nella serata di giovedì 19 settembre però, è stato tempo di presentazione in pompa magna della formazione allenata da Andrea Anastasi. Nell’ambito del Festival del pensare contemporaneo organizzato dal Comune di Piacenza, il salotto di Piacenza si è riempito di tifosi giunti a salutare i beniamini biancorossi.

“Vedere una piazza così gremita è un onore e ci fa capire quanto ci volete bene” ha detto visibilmente emozionata Elisabetta Curti, presidente della società che anche quest’anno parte con fortissime ambizioni, anche dall’alto di una importante campagna di rafforzamento. Sono stati Andrea Zorzi, ex schiacciatore dell’Italia di Velasco, in coppia con la giornalista Federica Lodi, a presentare la serata nel corso della quale sono state svelate le nuove maglie di Simon e compagni.

“Siamo cresciuti tantissimo come società” ha detto con orgoglio il direttore generale Hristo Zlatanov che ha ovviamente dato vita a un simpatico siparietto con l’ex compagno Zorzi. A salutare la Piacenza della pallavolo ovviamente, anche la sindaca Katia Tarasconi. La Gas Sales Bluenergy sarà in campo sabato prossimo al Pala Wanny alle 15.30 al cospetto dei campioni d’Italia di Perugia. La vincente della sfida affronterà la trionfatrice dell’altra semifinale tra Trento e Monza.