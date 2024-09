La Via Emilia Classic si apre nel segno del campione Fornaroli: “Ora punto alla F1”

È stato il campione piacentino di Formula 3 Leonardo Fornaroli ad alzare il sipario sulla 3° edizione di Via Emilia Classic, mostra-mercato organizzata da Piacenza Expo dedicata alle due e alle quattro ruote vintage, al motorismo storico e sportivo e al mototurismo, in programma in questo weekend al quartiere fieristico di Le Mose.

“Una bellissima emozione essere qui, con la mia auto con la quale ho vinto la Formula 3 – le sue parole – ora penso al prossimo campionato di Formula 2, ma il mio sogno nel cassetto è competere in Formula 1”.

Un’edizione rinnovata quella di Via Emilia Classic rispetto alle due passate per la presenza, per la prima volta di una piccola fiera dedicata al modellismo di auto e moto d’epoca, e di un apposito spazio per gli appassionati di libri e letteratura automobilistica con rare edizioni dedicate al mondo dei motori.

A farla da padrone sono però sempre i mezzi in esposizione, 200 modelli di tutti i tipi con protagoniste tutte le associazioni di Piacenza e provincia. Tra queste il Vespa Club Piacenza che compie 75 anni di vita, il raduno del del Fiat 500 Club d’Italia, l’esposizione di Piacenza Corse e Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, le moto sportive d’epoca del Motoclub Tarquinio Provini, i mezzi da lavoro del Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi – Collezione Politi, auto e moto d’epoca del Club Veicoli Storici Piacenza e le Alfa Romeo Giulietta Sprint del Bobbio Autosport. Non mancano infine le rosse del Ferrari Club Piacenza (con demo live di un intervento sulla meccanica di un’auto) e i mezzi storici del soccorso a cura del Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI