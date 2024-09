Canottaggio, gli equipaggi della Vittorino da Feltre in evidenza agli Italiani

La squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre, mix di giovani promesse e atleti d’esperienza, si è messa in luce nei giorni scorsi ai Campionati italiani societari svoltisi a Corgeno, sulle acque varesine del lago di Comabbio, conquistando ancora una volta ottimi risultati.

Nove, complessivamente, gli equipaggi biancorossi al via: due Over 18 e sette nelle categorie Under 18. Proprio nella specialità del singolo Under 18, che ha visto in gara sessanta atleti, si è fatto onore Dario Guerra che dopo aver brillantemente superato le batterie di qualifica e successivamente la semifinale, ha disputato la finale che ha assegnato le meda-glie chiudendo la gara all’ottavo posto. Nella stessa specialità non ha invece superato le batterie Pietro Campominosi, promettente agonista al primo anno di categoria.

Altamente positiva anche la prestazione di Marco Tinelli e Matteo Sardi nel due senza Under 18; grazie all’ottimo affiatamento e alle notevoli capacità tecniche, i due giovani portacolori della Vittorino hanno superato agevolmente le qualifiche guadagnando l’accesso alla finale che ha assegnato le medaglie, in cui hanno conquistato il sesto posto finale. Stesso cammino anche per il doppio Under 18 femminile composto da Sonia Ghinelli e Viola Ferrari; dopo aver superato le qualifiche valevoli per la finale, nell’atto conclusivo della gara l’equi-paggio biancorosso si è classificato settimo. I quattro allievi guidati dai tecnici Paolo Miche-lotti e Gianluca Riscazzi hanno gareggiato anche nel quattro di coppia mix, specialità in cui, dopo aver superato le qualifiche, hanno mancato l’accesso alla finale per soli ottanta centesimi di secondo. Non hanno invece superano lo scoglio delle qualifiche i doppi Under 18 composti da Tommaso Guizzardi e Luca Groppi e quello formato da Lorenzo Mona e Ste-fano Bozzini.

Nelle categorie Over 18, buoni risultati per il doppio composto da Leonardo Ghioni e dal veterano Federico Fontana, che dopo aver superato le qualifiche ha mancato l’accesso alla finale per un solo secondo. Identico risultato anche per il doppio mix composto da Emanuele Bergonzi e Alicia Ghinelli, fuori dalla finale per un distacco minimo.

La squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre tornerà nuovamente in acqua sabato 5 ottobre per il Memorial Francesco Solenghi, che andrà in scena sul tratto di Po davanti al pontile della società biancorossa.