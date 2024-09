Effetto Tour in regione: 1,4 milioni di spettatori, impatto economico da 124 milioni

Un milione e 400mila spettatori. E’ il primo dato, quello più evidente che emerge dal bilancio sull’impatto regionale del Tour de France, che ha toccato Piacenza il primo luglio scorso. Il secondo dato degno di nota è la ripartizione tra maschi e femmine, 55% e 45%, confutando il pensiero che il ciclismo sia seguito in prevalenza dagli uomini.

Poco meno della metà dei tifosi assiepati alle transenne di partenze, arrivi e transiti, era della regione, un terzo da fuori e il 5% esteri. Confermata invece la presenza degli over: un appassionato su due, infatti, aveva più di cinquant’anni.

indotto economico

L’analisi, realizzata dalla Regione Emilia Romagna, ha preso in esame anche l’indotto e le ricadute economiche e sociali sul territorio. Oltre 226mila le presenze nei giorni del Tour, con poco meno di 650mila notti totali.

Il valore generato dalla ospitalità di atleti e organizzazione è stato di 4,3 milioni di euro, quello del pubblico di 56,5 milioni di euro.

Grazie alle risposte fornite nei questionari, è stato possibile calcolare le spese aggiuntive sostenute dagli spettatori durante il loro soggiorno in Regione: 42 milioni, di cui 2/3 in ristorazione.

Complessivamente a fronte di una spesa di 5,1 milioni di euro l’impatto immediato è stato di 124 milioni, con un moltiplicatore di 24 volte.

E’ stato poi calcolato l’impatto economico differito, entro 12-18 mesi, in ritorno turistico grazie alla esposizione mediatica, stimata in 224 milioni dalla visibilità televisiva, di cui l’82% da stranieri che visiteranno l’Emilia Romagna, e in 32 milioni derivabili dalla visibilità social che ha fatto registrare 13,7 milioni di fan e 1,5 miliardi di impression.