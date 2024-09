Europei di Motonautica, in Polonia il piacentino Giuseppe Rossi contro tutti

Da solo contro il resto dell’Europa. Il piacentino Giuseppe Rossi sarà l’unico pilota italiano in gara questo fine settimana a Rogozno (Polonia) nel tentativo di conquistare il titolo Europeo o quantomeno di salire sul podio della F500 di motonautica.

Il weekend si presenta carico di suspense perché sono almeno 5/6 piloti in grado di poter vincere. Su tutti svetta il padrone di casa, Marcin Zielinski, che nelle ultime due stagioni ha sfornato una regolarità disarmante. Oltre alla super guida del polacco, da non sottovalutare la componente meccanica della VRP affidata alle sapienti mani di Simone Garulli, una garanzia. L’estone Erko Aabrams e i due slovacchi Marian Jung e Robert Hencz non sono distanti, come caratura, al valore di Zielinski. E poi c’è il nostro pluricampione Rossi in grado di qualsiasi impresa.

In ultimissime analisi, Zielinski con un pizzico di chance in più, Aabrams, Hencz, Rossi e Jung sulla stessa linea e poi Attila Havas come outsider visto l’alterno andamento della stagione. Spettacolo garantito.