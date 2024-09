La prepotente crescita del padel a Piacenza e provincia è confermata anche dai successi che sta ottenendo a livello nazionale Pianeta Padel, la squadra legata all’omonimo centro che si trova a fianco allo stadio Garilli.

Proprio all’Lpr Stadium, il campo di casa, è arrivata nello scorso fine settimana la vittoria contro Treviso nel primo turno della fase nazionale di Serie C. Un netto successo che ha qualificato Pianeta Padel (che aveva stravinto la fase regionale) per la semifinale dei play-off per la promozione inSerie B. Sabato e domenica, quindi, sfida a Siracusa, poi eventuale finalissima contro la vincente di Pescara-Varese.

“Si tratterebbe di un traguardo storico – commentano i fondatori, Andrea Marchi e Matteo Repetti – che arriverebbe a un solo anno di distanza dalla promozione che abbiamo ottenuto dalla Serie D. Naturalmente non sarà semplice, anche perché conosciamo ben poco dei nostri avversari. Ma noi abbiamo grande fiducia nella nostra squadra, non solo per i valori tecnici, ma soprattutto per il gruppo che si è creato”.

La rosa è composta da Martin Rubini, Davide Pietruzza, Alberto Castelli, Simeone Guagnano, Nacho Bachiller, Michele Brambilla, Simone Calabria, Tommaso Rivellini e Alessandro Fonda.

Un team tutto “made in Lpr”: “I primi cinque sono i nostri maestri – spiegano Marchi e Repetti – Brambilla e Calabria due prodotti del nostro settore giovanile, mentre Rivellini e Fonda si allenano e giocano da noi ormai da anni. Tutto ciò è motivo di orgoglio e premia il nostro lavoro quotidiano”.