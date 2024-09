Sitav Rugby Lyons si aggiudica la seconda edizione del Memorial Gianni Salerno

Lieto fine per Sitav Rugby Lyons nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A Elite. I bianconeri hanno la meglio nel secondo tempo piegano un coriaceo Verona in un test serrato e teso, che sarebbe piaciuto al compianto Gianni Salerno, dirigente bianconero a cui è intitolato il Memorial tenuto oggi.

L’inizio della sfida è stato tutto per il Verona, con un Belloni sugli scudi che confeziona le prime due mete degli antracite nei primi 10’ di partita: prima con una corsa solitaria conclusa in tuffo, e poi dettando il passaggio per Quintieri per il raddoppio. Dopo le difficoltà iniziali i Lyons alzano la testa, facendo valere la differenza fisica con gli avversari: il dominio in mischia e rimessa laterale porta alle due marcature del sorpasso, firmate entrambe da Minervino e trasformate da Russo. Prima dell’intervallo è ancora Belloni a far rimettere il muso davanti al Verona, con un’altra bella azione personale conclusa in meta. Al riposo il tabellone recita 14-17 per gli ospiti.

Nel secondo tempo, affrontato con formazioni completamente rinnovate da ambo le parti, Lyons senza dubbio migliori, con un dominio territoriale per la quasi totalità dei 40 minuti. A fare la

differenza sono altre due mete di mischia firmate da Maggiore, ma ci sono anche altre due occasioni nitide sciupate. Nel finale Verona prova a rialzare la testa, ma la difesa Lyons non si fa sorprendere e chiude la partita sul 26-17.

Al termine della gara, meritata passerella per Matteo Salerno, figlio di Gianni, e Khadim Cissè, Man of the Match dell’incontro e premiato dal dirigente Sitav Parizzi con la targa in ricordo di Gianni Salerno.

I Leoni torneranno in campo sabato 5 ottobre a Reggio Emilia, per la prima giornata di Coppa Italia contro il Valorugby Emilia.

Sitav Rugby Lyons v Verona Rugby 43 – 26 (14-17)

Marcatori: p.t. 5’ m Belloni (0-5), 8’ m Quintieri (0-10), 24’ m Minervino tr Russo (7-10), 34’ m Minervino tr Russo (14-10), 40’ m Belloni tr Fagioli (14-17)

s.t. 45’ m Maggiore (19-17), 52’ m Maggiore tr Steenkamp (26-17)

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Via G, Castro, Gaetano, Bruno (cap); Russo, Via A; Portillo, Bance, Beletti; Bur, Ruiz, Salerno, Minervino, Acosta

St: Urdaneta, De Klerk, Rodina, Nakov; Steenkamp, Dabalà; Moretto, Perazzoli, Cissè; Cemicetti, Bottacci; Carones, Maggiore, Libero

Sono entrati: Torres, Cocchiaro

All. Urdaneta

Verona Rugby: Reale; Franchini, Belloni, Quintieri, Binelli; Carnino, Fagioli; Tonetta, Rossi, Munro; Parolo, Liut; Galanti, Bertucco, Schiavon

St: Mion; Bellino, Baccini, Viel T, Binelli; Destro, Ferrari; D’Adda, Bezzolato, Viel R; Grassi, Ouattara; Dolciotti, Zurlo, Fioravanzi

Sono entrati: Melita, Veliscer, Bertaso, Libralon

All. Edwards

Arb: Christian Covati (Piacenza)

Note: Giornata mite e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 500 circa.

Player of the Match: Khadim Cissè (Sitav Rugby Lyons)