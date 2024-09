Serie D, il Piace riceve Lentigione: nel mirino il terzo successo consecutivo

Dopo la vittoria nel derby col Fiorenzuola, il Piacenza vuole confermarsi di fronte al Lentigione, ancora imbattuto, oggi (ore 15) al Garilli.

L’obiettivo dei biancorossi è quello di continuare a macinare punti per azzerare il divario dalla vetta del girone D di Serie D (nel pomeriggio anche lo scontro diretto fra Pistoiese e Ravenna), come ribadito da mister Stefano Rossini: “Le vittorie danno molto sotto il profilo dell’autostima e della convinzione, ma i margini di miglioramento sono ancora tantissimi. Sono però contento che abbiamo acquisito più sicurezza nella fase di non possesso, dove prima avevamo dei problemi. Quando una squadra ha un solo risultato e deve sempre vincere, ha bisogno di essere anche concreta e di adattarsi ai vari momenti delle partite”.

Contro gli ostici reggiani, partiti bene con una vittoria e due pareggi nelle prime tre gare, saranno assenti il regista Roberto Grieco (lesione al collaterale del ginocchio destro, fuori per un mese) e Simone Iocolano (infortunio al polpaccio, rientrerà fra una settimana). Recuperati invece Bitihene e Napoletano. Per quanto riguarda la formazione, l’unica novità dovrebbe essere rappresentata da Bachini a centrocampo, mentre si va verso la conferma degli altri uomini del 4-3-3 che ha regalato le ultime due vittorie.

Le probabili formazioni di Piacenza-Lentigione

Piacenza (4-3-3): Franzini; Argint, Silva, Somma, Iob; Corradi, Bachini, Santarpia; Sartore, Recino, Mauri. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Napoletano, Ruiz, Del Dotto, Solerio, Bitihene, Velardi, Doria, Manicone.

Lentigione (3-4-2-1): Gasperini; Martini, Nava, Gobbo; De Marco, Battistello, Sabba, Masetti; Alessandrini, Pari; Pastore. All. Cassani. A disposizione: Delti, Cortesi, Babbi, Bocchialini, Nanni, Lombardi, Manco, Grieco, Nappo.