A Zona Calcio, Mauri dopo i fischi del Garilli: “Giusti, ma l’impegno è stato massimo”

“Sappiamo bene che i fischi sono arrivati a causa della prestazione e non del semplice risultato ottenuto con il Lentigione. I tifosi hanno tutte le ragioni, ma garantisco che l’impegno della squadra non è mancato in nessun frangente della sfida. Da salvare, resta proprio il punto che, in giornate come queste, deve essere apprezzato, anche in ottica del prosieguo del campionato che è ancora lunghissimo”.

Questa la difesa di Mattia Mauri, attaccante del Piacenza che è stato l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Zona Calcio. Nello studio del vicedirettore di Telelibertà, Michele Rancati, è stato ovviamente il momento delicato della formazione di Stefano Rossini, al centro del dibattito. “Ho un po’ di esperienza in categoria e posso dire che le possibilità di portare a termine un campionato da protagonisti ci sono ancora tutte” ha rassicurato i tifosi Mauri, a fronte delle decine di messaggi giunti durante la diretta da via Benedettine.

Spazio anche al Fiorenzuola, con il prodotto del vivaio rossonero Gabriele De Simone ospite in studio: “Le ultime due sconfitte non hanno minato in alcun modo il clima nello spogliatoio – ha detto il difensore classe 2007 -: al contrario, anche al cospetto di squadre forti, come Piacenza e Pistoiese, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. A San Marino è mancato probabilmente l’atteggiamento più combattivo dei turni precedenti, ma siamo arrabbiati e vogliamo dimostrarlo già dalla gara di domenica prossima”. Fiorenzuola che, al Pavesi, riceverà la visita della temibile Imolese.

Finale di trasmissione dedicata al Caorso, capolista a sorpresa del girone A di Seconda Categoria. A raccontare le vicende della formazione biancazzurra, il presidente Luca Podestà, il mister Giacomo Garilli e il vice capitano della squadra, Mirko Cortesiano.