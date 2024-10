Assigeco Basket domani in campo contro Rimini: “Per la prima gioia davanti ai tifosi”

La sconfitta rimediata domenica all’esordio in campionato in casa della corazzata Rieti è già un lontano ricordo: l’Assigeco Basket Piacenza è infatti pronta a tornare nuovamente in campo domani sera, mercoledì 2 ottobre, alle 20.30 contro Rimini.

Per la prima uscita stagionale di fronte al proprio pubblico la squadra di coach Stefano Salieri ha tutte le intenzioni di regalare spettacolo e soprattutto fare punti. A tracciare la rotta è l’assistant coach Humberto Manzo.