Rissa tra Besurica e Libertas, maxi squalifiche per tre ragazzi: 19 mesi complessivi

Diciannove mesi di squalifica complessiva per i tre giovani protagonisti della rissa che ha caratterizzato la partita tra Besurica e Audax calcio Libertas valevole per il campionato Under 16 provinciale.

Maxi squalifica

Il Giudice Sportivo, esaminato il referto arbitrale, ha squalificato fino al 30 novembre 2024 un giocatore della Besurica. Più pesanti le squalifiche per due giovani tesserati della Libertas che arrivano rispettivamente fino al 31 maggio e fino al 30 giugno 2025.

Il referto

Secondo il referto un calciatore della Libertas si sarebbe scagliato contro un avversario buttandolo a terra e colpendolo ripetutamente al volto con calci e pugni. Nel frattempo l’altro giocatore con la maglia dei canarini, precedentemente espulso per comportamento violento nei confronti di un avversario, sarebbe rientrato in campo per aiutare il compagno a colpire il calciatore della Besurica.

A quel punto uno dei due giocatori della Libertas è stato colpito al volto da un calciatore della Besurica intervenuto in difesa del compagno a terra “che sanguinava copiosamente ed era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari e

dell’ambulanza” come riporta il referto.

Riguardo alla rissa, nei giorni seguenti è intervenuto anche l’assessore allo Sport Mario Dadati: “Chi pensa di poter proseguire il proprio progetto sportivo abdicando alla funzione educativa dello sport e senza farsi carico della grande responsabilità che riveste nella tenuta della società attuale, commette un grave errore che provocherà ripercussioni sulla vita futura di tutti noi”.