Assigeco basket beffata sul più bello, Rimini vince con il canestro al suono della sirena

Un cuore d’oro e una grande rimonta non bastano ai biancorossoblù per fare festa nella “prima” al PalaBanca.

La più classica delle beffe: il canestro decisivo subito al suono della sirena. Un cuore d’oro, una grande rimonta contro un avversario di spessore non bastano all’Assigeco per far festa nella “prima” al PalaBanca, con Rimini che passa 87-89 infliggendo alla squadra di coach Salieri la seconda sconfitta nelle prime due partite.

Ai biancorossoblù non è bastato ribaltare la situazione nell’ultimo quarto, passando dal -9 alla parità a 21 secondi dalla fine, dopo aver reagito in precedenza anche a un filotto da paura della RivieraBanca in avvio di ripresa (0-12).

Neanche un super Desonta Bradford (27 punti) e nel complesso la coppia a stelle e strisce (contemplando i 17 punti di Nate Grimes) sono stati sufficienti per liberare l’urlo di gioia, con gli ospiti che hanno infilato cinque triple e otto rimbalzi in più. Sabato il primo trittico ravvicinato della stagione si concluderà a Milano contro l’Urania.

ASSIGECO PIACENZA 87 RIVIERABANCA RIMINI 89

(25-26, 48-47, 70-77)

ASSIGECO PIACENZA: Bradford 27, Grimes 17, Serpilli 13, Bartoli 8, Filoni 5, Suljanovic, D’Almeida 6, Querci 11. N.e.: Manzo, Fiorillo, Bonacini. All.: Salieri

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Anumba 2, Tomassini 11, Marini 17, Johnson 10, Simioni 6, Grande 21, Masciadri 6, Bedetti, Robinson 2, Camara 13. All.: Dell’Agnello

ARBITRI: Rudellat, Cappello, Gai.

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI: