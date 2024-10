La Bakery affonda sul campo di Treviglio Brianza, biancorossi mai in partita

I biancorossi concedono, gli avversari prendono subito fiducia e dilagano.

L’uragano Treviglio Brianza si abbatte sulla Bakery Piacenza che esce dal Pala Facchetti con una sconfitta per 95-73. Perdere sul campo dei bergamaschi, squadra con tante ambizioni, ci può anche stare ma rimanere in partita troppo poco questo forse no. Ed è quello che è successo ieri sera alla squadra di coach Giorgio Salvemini che è andata avanti nei primi minuti ma che poi è stata letteralmente travolta da una Treviglio Brianza superiore (nettamente) in ogni fondamentale e che ha chiuso la gara dopo 10’, terminati sul 27-9.

La Bakery ha provato a reagire ma i padroni di casa hanno continuato ad imperversare e non c’è stato nulla da fare. Ora arriveranno avversari più abbordabili, ma la Bakery deve cambiare registro.

TREVIGLIO BRIANZA 95 BAKERY PIACENZA 73

(27-9, 51-36, 73-49)

TREVIGLIO BRIANZA BASKET: Marcius 9, Vecchiola 9, Cagliani 10, Zanetti 25, Alibegovic 8, Reati 4, Carpi, Manenti 13, Daccò, Abega 5, Drocker 7. Coach: Davide Villa.

BAKERY PIACENZA: Klanskis 8, Chiti 15, Zoccoletti 5, Lanzi 6, Perin 7, Longo, Taddeo 14, Blair 11, Molinari 2, Morvillo 5. Coach: Giorgio Salvemini.