Pianeta Padel vince anche a Siracusa e giocherà la finale per la promozione in Serie B

Gli appassionati piacentini di padel non prendano impegni per domenica mattina: alle 11.00 l’Lpr Stadium di Via Gorra ospiterà la finale play off per la promozione in Serie B.

A giocarla saranno i ragazzi di Pianeta Padel Piacenza, che nello scorso fine settimana hanno ottenuto (contro pronostico) una strepitosa vittoria sui campi del Santa Maria Padel Club di Siracusa, guadagnandosi la possibilità di centrare un risultato storico tra le mura amiche.

“Gli avversari erano molto forti – commentano i fondatori di Pianeta Padel, Andrea Marchi e Matteo Repetti – basti pensare che hanno schierato il numero 79 del mondo. La sfida si è conclusa dopo tre partite giocate in condizioni estremamente difficili, non solo perché il pubblico era completamente a favore della squadra di casa, ma anche perché abbiamo giocato all’aperto, su campi molto veloci e con temperature elevatissime, che hanno raggiunto i 35 gradi”.

Fondamentale per il successo di Pianeta Padel la prestazione di Brambilla (sugli scudi con una serie di spettacolari colpi “per 3”), e di Rubini, impeccabile regista tanto in campo, quanto dalla panchina.

A decidere l’incontro, però, sono stati Rivellini e Fonda, autori del punto finale che ha consegnato al club piacentino l’accesso alla finale per la Serie B.

L’ultimo ostacolo sarà Spartan Padel Altobelli di Varese, domenica dalle 11.00 all’Lpr Stadium di Via Gorra.

La rosa piacentina è composta da Martin Rubini, Davide Pietruzza, Alberto Castelli, Simeone Guagnano, Nacho Bachiller, Michele Brambilla, Simone Calabria, Tommaso Rivellini e Alessandro Fonda.