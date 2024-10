Basket Serie B: la Bakery affronta Imola, Fiorenzuola in campo a Omegna

Terza di campionato per le squadre piacentine della Serie B di pallacanestro, con Bakery e Fiorenzuola pronte a scendere sul parquet questa sera – sabato 5 ottobre – alle 20.30 e alle 21.00.

obiettivo reset per la bakery

Terza partita in sette giorni e seconda in trasferta per la Bakery Basket Piacenza, che davvero non poteva iniziare il campionato di Serie B Nazionale in maniera più impegnativa di così. Dopo le sconfitte contro Legnano e Treviglio, i biancorossi di coach Salvemini devono assolutamente invertire la rotta, anche se l’avversario – la Virtus Imola, da affrontare alle 20.30 al PalaRuggi – non è certo dei più agevoli.

L’obiettivo è quello di muovere la classifica acciuffando i primi due punti di questa stagione, contro una formazione che ha già brindato al successo.

fiorenzuola bees a caccia di conferme

I Fiorenzuola Bees concludono invece il mini tour de force affrontando la Paffoni Fulgor Omegna alle 21.00, una sfida tra due squadre che hanno avuto un simile inizio campionato, con una sconfitta iniziale cui è seguita una vittoria infrasettimanale capace di infondere slancio ed entusiasmo. Fiorenzuola arriva alla sfida dopo un 83-73 ai danni di Vicenza che ha visto miglioramenti evidenti e situazioni di forma in crescendo rispetto alla gara contro Monferrato. La Fulgor Omegna, d’altro canto, è una squadra costruita per rimanere nei piani nobili della classifica di Serie B. Dopo un fragoroso inciampo con il -30 patito nella giornata d’esordio a Capo d’Orlando, la squadra piemontese si è subito rifatta regolando in casa per 92-76 Pallacanestro Crema.