Coppa Italia: nel finale sfuma l’impresa Sitav Lyons contro Valorugby Emilia

L’impresa sfuma nel finale per la Sitav Rugby Lyons, che dopo aver rimontato il Valorugby Emilia nel secondo tempo cede negli ultimi 10 minuti ai reggiani, subendo due mete e tornando a casa da Parma a mani vuote nonostante i segnali incoraggianti per quanto riguarda la prestazione.

LA GARA

Partenza in salita per i bianconeri, che subiscono la pressione del Valorugby e subiscono la prima meta di mischia dopo 3 minuti. Alla ripresa del gioco, subito opportunità di marcare punti per i Leoni, a segno con un calcio piazzato di Russo. Ma i Reggiani si riportano subito in attacco e ancora una volta segnano con la mischia la seconda meta dell’incontro, per poi replicare al 12’ con una meta di Resino su bel assist al piede di Farolini. Dopo l’uno-due, i Lyons riescono a risalire al campo affidandosi alla mischia e alla rimessa laterale, e sfiorano la meta con Bruno al 20’ che non raccoglie il calcio all’ala di Russo. Nella seconda metà di frazione regna l’equilibrio, fino a un intervento scomposto di Resino che rimedia un cartellino giallo per gioco pericoloso su Russo. Nel finale i Leoni trovano la meta che accorcia le distanze con una prodezza di De Klerk, che trova il varco giusto e supera l’estremo con un calcetto schiacciando l’ovale in mezzo ai pali.

Sulle ali dell’entusiasmo i Lyons si portano in attacco anche nella ripresa, con un lungo forcing che porta alla meta di Minervino al 59’ che impatta la partita. Dopo diversi minuti di difficoltà il Valorugby alza la testa e risponde al pareggio portandosi in attacco: a farne le spese è Torres che rimedia un cartellino giallo al 66’, che è il preambolo alla segnatura di Silva che riporta il Valorugby in vantaggio. Il finale di partita bianconero è di sofferenza, in inferiorità numerica e costretti ad attaccare per sperare nel recupero i Leoni perdono un pallone sanguinoso nella propria area dei 22 che viene trasformato in meta da Schiabel e chiude definitivamente i giochi.

Per i bianconeri inizia in salita il percorso in Coppa Italia, ma la prestazione è stata sicuramente positiva al cospetto di un avversario molto quotato. I Leoni torneranno in campo sabato 12 ottobre per la prima giornata di Serie A Elite contro i campioni d’Italia del Petrarca Padova in trasferta.

Coppa Italia II giornata

Valorugby Emilia v Rugby Lyons 31-17 (pt 17-10)

Marcatori: p.t. 2’ m. Schiabel F (5-0), 4’ c.p. Russo (5-3), 7’ m. Cruz tr. Pescetto (12-3), 12’ m. Schiabel F (17-3), 40’ m. De Klerk tr. Russo (17-10)

All. Violi

Rugby Lyons: Via G; De Klerk, Rodina, Steenkamp (62’Nakov), Bruno (cap.): Russo, Via A (61’Dabalà); Moretto, Bance (70’ Bottacci), Cisse (67’ Perazzoli); Bur, Ruiz (65’Cemicetti); Torres (’76 Carones), Minervino (71’ Maggiore), Acosta (71’Libero).

All. Urdaneta

Arb.: D’Elia (Bari)

AA1 Bonato, AA2 Luzza

Quarto Uomo: Covati

Cartellini: al 39’ giallo a Resino (Valorugby), al 66’ giallo a Torres (Rugby Lyons)

Calciatori: Pescetto (Valorugby) 1/3; Russo (Rugby Lyons) 3/3; Ledesma (Valorugby) 2/2

Note: giornata soleggiata, circa 18°, campo pesante. Spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Rugby Lyons 0