Un grande Chiti non basta, la Bakery Piacenza perde 103-82 a Imola

Terza partita in sette giorni per la Bakery Basket Piacenza, ancora alla ricerca del primo acuto in questo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Al PalaRuggi di Imola arriva però una netta sconfitta 103-82, nonostante un buon inizio.

Il primo canestro lo firma Zoccoletti, seguito a ruota da Chiti. Proprio i due biancorossi continueranno a trovare ottime soluzioni offensive, e con 7 punti a testa grifferanno il vantaggio sul 13-14. Piacenza soffre a rimbalzo e regala qualche seconda chance di troppo agli avversari. Nonostante qualche fischio arbitrale discutibile, i canestri di Taddeo e Lanzi tengono attaccata la Bakery e chiude avanti alla prima sirena grazie al sottomano di Blair. Dopo l’iniziale 4-0 Virtus, Taddeo accelera e serve a Klanskis il pallone per i primi due punti. Sul 28-24 al 13’, coach Salvemini preferisce interrompere il gioco per parlare con i suoi. Capitan Perin ferma l’emorragia che aveva portato Imola sul +8, ma la difesa si fa infilare troppo facilmente e l’ennesimo semplice tap in vale il 40-29 al 17’. I liberi permettono a Piacenza di muovere il punteggio, ma all’intervallo il divario è immutato.

Con una situazione falli non semplice, che continua a peggiorare, dopo 3’ del secondo tempo il tabellone recita 55-38. Solo una tripla di Blair ha scosso l’attacco biancorosso, mentre il divario arriva a toccare le 21 lunghezze di differenza. Chiti, gravato di 4 falli, entra e segna subito 4 punti di fila. Taddeo dall’arco e Blair con un gioco da tre punti provano a far cambiare registro alla partita, ma ancora un arbitraggio discutibile, con un tecnico ed un antisportivo che fanno 28 liberi al 28’ (1 al minuto) in favore della Virtus, rispediscono la Bakery a 24 punti di distanza. Piacenza deve affrontare gli ultimi seicento secondi di gioco a testa per cercare di riaprire la contesa. Taddeo con step back e passi incrociati griffa 7 punti consecutivi, aiutato da Chiti che manda a bersaglio altre due bombe. Ma scollinata metà frazione la forbice è sempre ampia: 88-67. Le ultime speranze biancorosse si spengono con le uscite per 5 falli in serie di Zoccoletti, Perin, Taddeo e Blair, quando mancano più di 5’ alla fine.

IL TABELLINO

Virtus Imola-Bakery Piacenza 103-82

Parziali: 21-22; 46-35; 77-54.

Imola: Fiusco 3, Santandrea, Vannini, Anaekwe 19, Ambrosin 13, Kadjividi, Magagnoli 10, Morina 6, Valentini 12, Masciarelli 19, Vaulet 9, Ricci 12. All. Galetti.

Piacenza: Klanskis 4, Perin 4, Morvillo 3, Longo, Zoccoletti 7, Blair 8, Molinari, Chiti 29, Lanzi 11, Taddeo 16. All. Salvemini.

Arbitri: Andrea Mammoli e Luca Ricci di Perugia