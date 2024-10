Il Piace vuole tornare alla vittoria in casa del Progresso ultimo: recuperato Corradi

Tre punti da ottenere senza affanni e una prestazione che possa far acquisire fiducia a squadra, società e ambiente. Al Piacenza che oggi, domenica 6 ottobre, a Castel Maggiore di Bologna sfiderà il Progresso (ore 15), ultimo in classifica a zero punti, è richiesto “solo” questo.

Mister Stefano Rossini chiede tempo e pazienza per rivedere i biancorossi al top, ma un successo è d’obbligo per non lasciare scappare le squadre in testa alla classifica del girone D di Serie D (oggi scontro diretto Tau Altopascio-Forlì).

Il tecnico non dovrebbe cambiare assetto rispetto ad una settimana fa, puntando sul 4-3-3 (o 4-1-4-1) proposto nelle ultime settimane, con Bachini in cabina di regia per impostare il gioco. Rossini valuta però qualche modifica fra i protagonisti dell’undici titolare: oltre al ballottaggio fra i terzini Napoletano e Argint, anche Solerio, Bitihene e Manicone chiedono più minuti.

Recuperato dal problema muscolare Corradi, restano ai box Iocolano (problema al polpaccio, potrebbe tornare col Prato) e Grieco (lesione al legamento collaterale del ginocchio, fuori un mese).

Probabili formazioni Progresso-Piacenza

Progresso (3-5-2): Cheli; Cavazza, Cestaro, Ferraresi; Mele, Florentine, Sansò, Selleri, Cocchi; Matta, Ghebreselassie. All. Marchini. A disposizione: Roccia, Castagnini, Baccolini, Ben Saed, Corzani, Carrozza, Iacovoni, Finessi, Pizzirani.

Piacenza (4-3-3): Franzini; Napoletano, Somma, Silva, Iob; Corradi, Bachini, Santarpia; Sartore, Recino, Mauri. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Del Dotto, Solerio, Argint, Ruiz, Delmiglio, Doria, Bitihene, Manicone.