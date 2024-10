Il Piace che non decolla e il cuore del Fiorenzuola stasera a Zona Calcio

Altra domenica di passione per i tifosi del Piacenza, che credevano di poter riprende la corsa verso la vetta del Girone D di Serie D sul campo del Progresso fanalino di coda e invece hanno assistito a uno scialbo 0-0.

Diverso l’umore per i sostenitori del Fiorenzuola, che ha dimostrato grande orgoglio andando a rimontare una buona Imolese. Due pareggi dal sapore molto diverso, che saranno analizzati a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Nella seconda parte, spazio alle categorie inferiori, dall’Eccellenza alla Terza categoria, con immagini, gol e le voci dei protagonisti dalla domenica calcistica.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.