Per il dopo Rossini, mister Parlato è il candidato numero uno per la panchina del Piace

Sembra ormai a un passo l’annuncio del Piacenza legato al nome del nuovo allenatore, chiamato a sostituire l’esonerato Stefano Rossini: tutti gli indizi conducono a Carmine Parlato, 54enne napoletano che in carriera ha conquistato ben cinque campionati di Serie D. Nessuna conferma da parte di Antonio De Vitis, direttore tecnico del Piace, ospite a Zona Calcio, su Telelibertà.

“Sarà un allenatore con esperienza e che dovrà gestire un gruppo che ha il solo obiettivo di vincere il campionato, perché l’obiettivo resta quello” ha detto l’ex bomber, evidentemente assai “tirato” nel corso dell’ospitata in tv, al termine di una giornata assai intensa, in cui il confronto con i soci che compongono la cordata dirigenziale è stato costante. Nella mattina di martedì 8 ottobre dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Contatti nelle scorse ore anche con l’ex Pro Sesto Francesco Parravicini, ma anche con Giuseppe Bianchini, reduce dall’esperienza non troppo felice di Arzignano, in Serie C.