10 Ore delle Valli Piacentine: sulle strade dei rally storici anche dall’Olanda

La 10 Ore delle Valli Piacentine incassa ancora una volta un successo: la manifestazione rievocativa per auto d’epoca organizzata da Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca e Piacenza Corse Autostoriche ha richiamato alla partenza dal Tecnopolo una settantina di equipaggi capaci di rievocare un’epoca di motorismo con protagoniste le strade della provincia di Piacenza.

Tra i partecipanti hanno indubbiamente spiccato tre Alfa Romeo Giulia del registro olandese: da più di vent’anni alcuni equipaggi oranje raggiungono le manifestazioni CPAE viaggiando dai Paesi Bassi su strade di uso quotidiano. Davvero irresistibile il fascino di un tracciato che dalla città si è disteso verso la Val Trebbia per poi scollinare in Val Nure (con transiti a Ponte dell’Olio, Biana, Massara, Prato Barbieri, Passo di Santa Franca, Groppallo, Farini, Bettola, Passo del Cerro) e tornare nuovamente in Val Trebbia passando per Perino, Travo fino alla suggestiva passerella cittadina finale in Piazza Cavalli.

classifica classic

Nella classifica Classic la vittoria ha arriso a Guatelli-Scabini (Autobianchi Y10 GT, VCC Carducci) che hanno preceduto sul podio Roberto Rossoni (Autobianchi A112, Club Orobico) e Ceci-Botti (Bertone X 1/9, Amams). Podio per due terzi piacentino nella graduatoria Rally Nostalgia: Alessandro e Alberto Bardelli (Autobianchi A112 Abarth, Piacenza Corse) sono giunti primi superando Piantelli-Cambiè (Lancia Fulvia HF 1600, Piloti sul Serio) e Paolo e Ubaldo Bordi (Alfa Romeo Giulietta Sprint, Piacenza Corse). Guardando alla graduatoria per i cronometri manuali il primo posto è andato a Bordi-Mazzocchi (Porsche 997 GT2 RS, Piacenza Corse), seconda piazza per Grassini-Klejdysz (Mini Cooper, CPAE) e Piva-Fiorani (Alfa Romeo Giulia Super, RIAR) a chiudere il podio. Per la classifica dedicata ai soci CPAE vittoria per Forelli-Cleonici (Autobianchi A112 Junior), seguiti da Malvicini-Coppolini (Mini Cooper) e Ansoldi-Mazzolari (FIAT 500 Sporting).

“La manifestazione è riuscita sotto tutti i punti di vista – commenta il presidente CPAE, Claudio Casali – Quasi settanta i partecipanti: segno che la manifestazione ed il percorso hanno un grande appeal sui “nostalgici dei rally di una volta”. Il tempo ci ha aiutati con una bella giornata: anche la vetrina in Piazza Cavalli ha portato un po’ di allegria diversa nel salotto buono di Piacenza. Ora aspettiamo tutti gli appassionati alla grande Fiera di Bologna (Auto e Moto Epoca 2024, dal 24 al 27 ottobre, NdR) dove saremo presenti con il nostro stand”.