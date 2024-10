L’Assigeco si sveglia tardi e resta al palo: con Orzinuovi quarto stop in Serie A2

L’Assigeco Basket Piacenza torna da Orzinuovi con la quarta sconfitta in altrettanti incontri in Serie A2 e continua a rimanere al palo. Il ko per 87-81 è frutto della pessima prima parte di gara dell’Assigeco, nella quale la squadra si è trovata sotto di 17 punti alla pausa lunga e poi sotto di 23 punti nel terzo parziale. Qui la squadra di Salieri ha avuto uno scatto d’orgoglio, riuscendo a rientrare addirittura in partita a 2’ dal termine.

Una reazione però tardiva perché nel minuto conclusivo, sotto di 7, non è riuscita a mettere a segno la tripla che avrebbe riaperto completamente i giochi. Peccato per la reazione tardiva, ma l’Assigeco ha dimostrato di essere squadra e di poter raddrizzare una partenza negativa. Bene il solito Grimes, 23 punti, ma anche Bradford e D’Almeida nella seconda parte.

Per i biancorossoblu due giorni per ricaricare le pile, in attesa del turno infrasettimanale di mercoledì alle 20.30 al Palabanca contro Avellino.

ORZINUOVI-ASSIGECO 87-81