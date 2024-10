Solerio a Zona Calcio: “Impegno massimo, nessuno di noi contro mister Rossini”

E’ stato Matthias Solerio, difensore del Piace, l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Zona Calcio. A Telelibertà, nonostante il successo del Piacenza ora allenato da Carmine Parlato, è stato il tema del licenziamento di Stefano Rossini, il tema della serata: “Non dite che i giocatori non si impegnavano e che addirittura ci sono stati brindisi alla notizia dell’esonero – ha detto con tono comprensibilmente serio -. Si tratta di un fallimento per tutti noi, ma l’impegno è sempre stato massimo. E non saprei spiegare i motivi per cui non riuscissimo più ad applicare in campo i dettami del nostro allenatore”.

Spazio anche al Fiorenzuola, con Vittorio Gilli, portiere e capitano dei rossoneri, ospite nello studio del vicedirettore di Telelibertà, Michele Rancati: “A Forlì abbiamo disputato una buona gara per circa 70′, dopodiché un paio di errori ci hanno tagliato le gambe. Spiace perché stiamo lavorando tantissimo, ma è evidente come una squadra totalmente nuova ora sia ancora alla ricerca della giusta intesa e di certi meccanismi. Sono però molto fiducioso e già sabato con il Riccione al Pavesi, cercheremo la vittoria che ora ci serve anche sul piano della graduatoria”.

Nel finale, spazio al calcio dilettanti, con i dirigenti del Nibbiano&Valtidone Filippo Alberici e Pier Paolo Dovati, a raccontare del momento d’oro della formazione di Luca Rastelli, ora al secondo posto nel campionato di Eccellenza.