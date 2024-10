Piace, rottura del crociato: stagione finita per Bithiene. Tornano Corradi e Iocolano

Brutta tegola per Billy Bithiene: l’esterno del Piacenza Calcio, che nel match contro il Progresso aveva rimediato un brutto infortunio al ginocchio destro, chiude anzitempo la sua stagione in biancorosso. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il classe 1997 hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

L’attaccante dovrà quindi passare sotto i ferri, con tempi e modalità di recupero che verranno definiti successivamente.

Nel frattempo, il Piace ritrova Corradi e Iocolano, tornati a disposizione della squadra: entrambi hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. Buone notizie anche per Grieco, il quale prosegue gradualmente il suo recupero. Infine, ha rimesso piede in campo anche Andreoli, il quale ha giocato la partita di campionato con la Juniores per mettere minuti nelle gambe: dovrebbe essere convocabile domenica prossima per la trasferta contro il Ravenna.