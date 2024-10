Assigeco Basket, nuovo ko: con Avellino la svolta non arriva, ancora a zero punti

Non conosce fine la crisi di risultati dell’Assigeco Basket Piacenza, che non si sblocca nemmeno al PalaBancaSport contro Avellino nell’infrasettimanale valido come quinta giornata. La squadra di Stefano Salieri cede 83-92 agli irpini e rimane ferma a quota zero in classifica con un preoccupante 0 su 5 come score. Doveva essere la partita della svolta, ma così non è stato per i biancorossoblù.

A un primo tempo sostanzialmente molto equilibrato ha fatto da contraltare una ripresa movimentata. L’Assigeco ha pagato dazio con un passivo di -13 nel terzo quarto, dove un sanguinoso filotto ospite (3-12) ha messo il match in salita. Quando tutto sembrava perso, infine, la grande rimonta d’orgoglio nell’ultimo quarto, con Piacenza capace di arrivare anche al +1, salvo poi rispegnersi lasciando via libera agli ospiti. Top scorer, il più combattivo dell’Assigeco, Niccolò Filoni (20 punti), uno in più di Desonta Bradford che ha fatto la differenza solo nel finale. Per Avellino, letale la coppia Mussini-Earlington (49 punti in due).

ASSIGECO 83 AVELLINO 92