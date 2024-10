La Bakery si prende lo scalpo di Omegna: primo successo stagionale per i biancorossi

Una grande Bakery espugna il difficile campo dell’Omegna, vince il suo primo match stagionale e lascia una scomoda ultima posizione. Partita gagliarda per i ragazzi di coach Salvemini che hanno avuto il merito di rimanere in partita nella prima parte, quando Omegna ha allungato portandosi anche sul +12, e poi di piazzare la zampata vincente nel finale con una serie di triple impressionante e con tanta grinta in difesa. Nel 72-67 conclusivo da segnalare i 18 punti di Taddeo, i 17 di Chiti, i 15 di Zoccoletti, i 10 di Klanskis e gli 8 decisivi di Blair.

OMEGNA 67 BAKERY 72

(25-18, 14-14, 17-21, 11-19) FULGOR OMEGNA: Andris Misters 17 (0/4, 5/8), Arsenije Stepanovic 16 (7/8, 0/4), Saverio Mazzantini 10 (3/5, 0/0), Jacopo Balanzoni 8 (3/7, 0/0), Matteo Corgnati 7 (2/6, 0/3), Matteo Maruca 5 (1/1, 1/2), Francesco Paolin 4 (2/4, 0/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/1, 0/4), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0)

BAKERY BASKET PIACENZA: Vincenzo Taddeo 18 (2/5, 4/7), Raphael Chiti 17 (4/7, 1/7), Laurent Zoccoletti 15 (4/11, 1/5), Ricards Klanskis 10 (5/10, 0/1), Joseph jonathan Blair 8 (1/5, 2/3), Emanuele Morvillo 4 (2/3, 0/0), Tommaso Lanzi 0 (0/2, 0/1), Valerio Longo 0 (0/1, 0/0), Marco Perin 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0)