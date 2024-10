La Gas Sales dà il benvenuto al palleggiatore Kedzierski: Nicola Salsi sarà operato

Per ovviare all’assenza prolungata di Nicola Salsi, infortunatosi al ginocchio e costretto a operarsi, la Gas Sales Bluenergy ha ufficializzato l’ingaggio del palleggiatore polacco Michal Kedzierski. Il classe 1994 sarà a diposizione di coach Andrea Anastasi per la gara contro Taranto in programma sabato 19 ottobre al PalabancaSport.

il curriculum

Michal Kedzierski, classe 1994, è nato a Rzeszow, è alto 195 centimetri, ha quasi sempre giocato in patria tranne la stagione 2018-2019 che lo ha visto protagonista nel campionato italiano di SuperLega con la maglia di Sora: 26 partite giocate, 9 vittorie, 47 punti a referto con 20 attacchi, 13 ace e 14 muri. Bronzo all’European League nel 2015 e argento alle Universiadi del 2019 in Italia, è arrivato a Piacenza da Resovia, dove gioca dal 2022 dopo averci giocato anche nella stagione 2017-2018.

le dichiarazioni DEL NUOVO ACQUISTO

“Sono contento di questa opportunità che mi è stata data e di potere tornare nel campionato italiano. Ho ben chiaro il mio compito qui a Piacenza e farò di tutto per aiutare la squadra negli allenamenti e in ogni occasione in cui sarà necessario”.