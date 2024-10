Il calcio piacentino è in lutto: un arresto cardiaco è fatale a Gigi Rocca

Il calcio piacentino, ma non solo, è in lutto: oggi, domenica 20 ottobre, in seguito a un arresto cardiaco, è morto l’ex calciatore Luigi Rocca. Il 63enne di Coli che in passato ha indossato le maglie di Piacenza, Inter, Taranto e Casertana, è morto al Guglielmo da Saliceto dove è arrivato nel tardo pomeriggio dopo un malore accusato nel corso di una partita tra amatori. Stando alle testimonianze raccolte, nel corso della sfida sul campo parrocchiale di Godi, Rocca ha avvisato i compagni di un malessere che di lì a poco lo ha costretto ad accasciarsi al suolo. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto l’auto medica e un’ambulanza, con gli uomini del 118 che hanno operato le manovre di rianimazione del 61enne al quale è stato applicato anche il defibrillatore installato sul posto. Una volta condotto al Guglielmo da Saliceto, Rocca è spirato. Volto noto per i calciofili, ma molto conosciuto in città anche grazie alla sua attività: Rocca gestiva un’agenzia di viaggi piuttosto nota a Piacenza.