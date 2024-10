Gas Sales Bluenergy, in vista di Padova torna ad allenarsi in gruppo Stephen Maar

VOLLEY SUPERLEGA – Buone notizie dall’infermeria della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Lo schiacciatore Stephen Maar, che nel corso della rifinitura che ha preceduto la sfida di sabato scorso contro Taranto era stato messo fuori dai giochi a causa di un problema fisico, ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Il martello canadese, protagonista di un super avvio di stagione, sarà dunque arruolabile per la trasferta di domenica prossima in casa di Padova (con fischio d’inizio alle 17.00), dove i biancorossi cercheranno di infilare il quinto successo consecutivo di questo inizio di campionato.

L’altro schiacciatore, Uros Kovacevic, è invece in partenza per Belgrado dove assisterà alla nascita della figlia. Si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.

Nel frattempo ha preso il via oggi, martedì 22 ottobre, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Allianz Milano che si giocherà al PalabancaSport domenica 3 novembre (ore 16.00) e valida come sesta giornata d’andata di campionato.

Tutte le info sul sito di Gas Sales Bluenergy.