Piace, Bithiene a Zona Calcio: “Spero di rientrare prima della fine del campionato”

Farà di tutto per tornare prima della fine del campionato, ma per il momento non può fare altro che incitare i suoi compagni di squadra fuori dal campo. Billy Bithiene è stato ospite di Zona Calcio nella puntata di martedì 21 ottobre, che si è aperta ovviamente con il ricordo di Gigi Rocca, personaggio del calcio piacentino scomparso prematuramente.

l’infortunio

La parola è passata all’esterno del Piacenza, il quale ha parlato del suo infortunio che lo terrà lontano dai campi per parecchi mesi. “Purtroppo ha ceduto il ginocchio, anche a causa del campo del Progresso: ora mi dovrò operare, ma guardo avanti. Non ci voleva ovviamente, dal punto di vista psicologico è più difficile che fisicamente, io ce la metterò tutta per tornare prima della fine del campionato e posso dire che finora tutti i compagni mi sono stati vicini”.

sull’esonero di mister rossini

Affrontato poi il tema dell’esonero di Rossini: “La stagione era iniziata bene però penso che quella sconfitta con il Corticella è stata deleteria e ci ha tolto le certezze che non riuscivamo a portare in campo. Abbiamo sempre dato il massimo con Rossini, evidentemente non siamo riusciti a fare quello step in più per uscire dal tunnel negativo nel quale eravamo entrati e si è creato un blocco mentale”.

E poi, uno sguardo all’immediato futuro: mercoledì 23 ottobre il Piacenza sarà impegnato in casa con il Sasso Marconi, “una squadra forte, ha i nostri stessi punti e negli scorsi campionati ha dimostrato di essere un avversario difficile da incontrare”.

un passato importante

Ex Caldiero, bresciano, ha anche il passaporto canadese e ora pensa solo al Piace. “In Canada ho fatto l’accademia del Milan dove sono stato allenato da una leggenda come Massaro – ha raccontato – poi sono arrivato in Italia per giocare in Serie D.

Quando è arrivata la chiamata del Piacenza ho subito accettato, è una grande piazza e qui mi sono trovato bene con tutti”.

spazio al calcio femminile

Nella seconda parte del programma, spazio al calcio dilettanti che ha subito uno stop generale per maltempo nel weekend, con ospite in studio Totò Rizzo, allenatore del Piacenza Femminile che si è distinto nelle prime due giornate del campionato di Eccellenza. “Mi diverto tantissimo – ha ammesso – le ragazze danno veramente molte soddisfazioni e non pensavo fosse così. Mi sono avvicinato a questo mondo andando a vedere le Biancorosse e poi andando al Piacenza, è un calcio sicuramente più puro anche se i ritmi sono diversi, ma le ragazze si applicano di più e comunque hanno qualità”. La sua presenza è stata anche spunto per parlare della violenza nel calcio giovanile che non accenna a scomparire. “Vedo che sono troppo viziati – ha detto Rizzo – ci sono troppe società che fanno selezione e questo è deleterio per un ragazzino, inoltre non farei arbitrare queste gare ai loro coetanei. Ecco perché adesso sono nel calcio femminile e mi trovo bene, anche se non escludo un ritorno in quello maschile”.