Piacenza, mister Parlato: “Serve spirito battagliero, mi aspetto conferme”

Dopo il rinvio della gara contro il Ravenna per l’allerta meteo in Emilia-Romagna e la successiva alluvione, il Piacenza torna in campo oggi, 23 ottobre, alle 15 al Garilli per il turno infrasettimanale contro il Sasso Marconi.

Da qui al 10 novembre, la squadra è attesa da ben 6 partite in 19 giorni per un vero e proprio tour de force.

Di fronte ai sorprendenti bolognesi, fin qui imbattuti lontano da casa e con 11 punti in classifica proprio come i biancorossi, la squadra di mister Carmine Parlato cercherà il secondo successo consecutivo dopo il 4-0 al Prato: “Abbiamo dovuto resettare in fretta la preparazione per la sfida al Ravenna, ma siamo stati bravi a rimetterci subito al lavoro.

Affrontiamo una squadra giovane, dinamica e di buon palleggio. Solo con il giusto spirito battagliero potremo mettere in campo le nostre grandi qualità, mi aspetto conferme di quanto visto con il Prato”.

L’allenatore campano dovrà fare a meno di Corradi, fuori per precauzione a causa di un fastidio muscolare. Rientri invece per Iocolano, Grieco e Andreoli. Probabile la linea della continuità rispetto alla gara di 10 giorni fa, quindi con un 4-3-3 con Solerio dirottato sulla fascia sinistra e Iob spostato a centrocampo.

Le probabili formazioni di Piacenza-Sasso Marconi

Piacenza (4-3-3): Franzini; Argint, Silva, Somma, Solerio; Santarpia, Bachini, Iob; Sartore, Recino, Mauri. All. Parlato. A disposizione: Morosoli, Del Dotto, Napoletano, Grieco, Andreoli, Iocolano, Russo, Doria, Manicone.

Sasso Marconi (4-3-3): Celeste; Tarozzi, Cudini, Cinquegrana, Marcaletti; Jassey, Geroni, Armaroli; Deme, Mancini, Micheal. All. Pedrelli. A disposizione: Bisazza, Montanaro, Barattini, Romagnoli, Galassi, Pelloni, Pampaloni, Pirazzoli, Lisanti.