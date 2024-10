Gas Sales, al Palabanca il primo team building per i dipendenti delle aziende

Trascorrere del tempo insieme ai colleghi per attività non legate alla vita lavorativa, come ad esempio sport o passatempi creativi. Attività capaci di rinsaldare relazioni e spirito di squadra: questo è il cuore del team building che si è svolto oggi, mercoledì 23 ottobre, al PalabancaSport.

Un’iniziativa, organizzata da Gas Sales Bluenergy Piacenza e Borman Consulting, che ha visto protagonisti dipendenti di Gas Sales Energia e di CGI Holding. Per una giornata la pallavolo e l’esperienza sportiva sono stati lo strumento di condivisione per potenziare le competenze manageriali dell’azienda e migliorare le dinamiche del gruppo.

Una giornata intensa, tra briefing durante i quali sono stati individuati gli obiettivi di ognuno, esperienza sul campo con partite di pallavolo tra le squadre formate dai dipendenti di Gas Sales Energia e CGI Holding, feedback e integrazioni dei concetti aziendali.

Al tavolo dei relatori Valter Borellini che da anni si occupa di questo genere di team building, oltre ad Andrea Anastasi, allenatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza a cui è toccato il compito di spiegare cos’è la pallavolo, l’unico sport di squadra in cui non esiste azione individuale visto che per fare punto è necessario che almeno due giocatori, se non tre, tocchino la palla.

Accolti da Hristo Zlatanov, direttore generale del club biancorosso, i partecipanti si sono accomodati sulle tribune del PalabancaSport per un briefing tecnico, ascoltando l’intervento dei vari relatori. Dopodiché via al riscaldamento prepartita delle “atlete” e “atleti” guidato da Davide Grigoletto, preparatore atletico della Gas Sales Bluenergy.

Il momento conviviale ha preceduto l’ultimo appuntamento della giornata, il debriefing formativo durante il quale Valter Borellini, insieme a tutti i partecipanti, ha tradotto le esperienze vissute durante la giornata in comportamenti da valorizzare ogni giorno nella propria realtà lavorativa.

“Questo progetto – ha commentato Zlatanov – è un’assoluta novità per la nostra società e nel quale crediamo fortemente. È il frutto di un lungo lavoro che ha visto la collaborazione di tutto il nostro staff. Oggi siamo riusciti a portarlo sul campo.

È un progetto che possiamo definire attualissimo, dal momento in cui le aziende sono sempre più vicine alle esigenze dei dipendenti e creano ambienti collaborativi.

Ci presentiamo in questa nuova veste ai nostri partner ma anche a tutte le aziende che vorranno sfruttare questa opportunità per ospitarle nella nostra casa al PalabancaSport”.