Il Piace di Parlato va a caccia di conferme: al Garilli arriva il Sasso Marconi

La prima è stata perfetta, ora bisogna dimostrare di essere sulla strada giusta.

Va a caccia di conferme Carmine Parlato con il suo Piacenza Calcio che questo pomeriggio, mercoledì 3 ottobre, sarà impegnato nel turno infrasettimanale contro il Sasso Marconi.

Si gioca alle 15.00 al Garilli una gara che vede entrambe le formazioni appaiate in classifica al quarto posto con 11 punti, ma con i biancorossi che non possono perdere altro terreno dalle prime della classe e sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo dopo lo stop forzato di domenica scorsa. Sarà però ancora emergenza infortuni per il nuovo tecnico, specialmente a centrocampo, si va dunque verso una formazione molto simile a quella che ha battuto nettamente il Prato con Franzini in porta, difesa a quattro Argint, Somma, Silva e Solerio, in mezzo al campo di nuovo Iob avanzato con Bachini e Santarpia e in attacco Sartore e Mauri dietro Recino unica punta.