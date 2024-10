Karate Farnesiana, sei atlete incluse nel progetto “Studenti di alto livello”

Eva Dallavalle del Romagnosi, Nicole e Aurora Longeri del liceo Gioia, Gineva Livelli del Colombini, Gaia Granelli del Respighi e Sofia Bouray dell’istituto Casali. Sono le mangifiche cinque del Karate Farnesiana che, grazie ai loro risultati sportivi eccellenti, hanno conseguito il diritto di far parte del progetto “Studenti di alto livello”. Si tratta di una formula che consente agli atleti agonisti di poter proseguire nell’attività sportiva ma al tempo stesso, di beneficiare di opportunità in ambito scolastico che consentono ai giovani studenti di conciliare al meglio la fitta agenda di impegni sportivi con quella altrettanto importante legata all’ambito didattico.

Obiettivo del progetto è dare sostegno e supporto alle scuole per promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti. Viene pertanto previsto dal consiglio di classe un progetto formativo personalizzato per l’atleta di alto livello con l’identificazione di due figure di riferimento: un docente scolastico che viene individuato quale tutor e individuato dal consiglio di classe e un referente esterno (tutor sportivo) designato dall’associazione sportiva. Un riconoscimento che in Italia è stato garantito a poco meno di 50mila studenti, dei quali 2.512 in Emilia Romagna.