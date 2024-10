Non basta la doppia superiorità: per il Piace solo un pari col Sasso Marconi

Niente da fare: dopo il bel successo di domenica scorsa contro il Prato, il nuovo Piace di mister Carmine Parlato non va oltre l’1-1 casalingo contro il Sasso Marconi, senza riuscire a sfruttare – da metà delle ripresa in poi – la doppia superiorità numerica.

I biancorossi raccolgono così un punticino che serve a poco, visto che la capolista Tau Altopascio (grazie al successo sul Fiorenzuola) allunga a +9.

Piace che domenica è atteso dalla trasferta in casa del Tuttocuoio, con fischio d’inizio alle 14.30.

I GOL TUTTI NEL 1° TEMPO

A sbloccare il risultato, dopo un sostanziale equilibrio nelle fasi iniziali di gara, ci pensa il Sasso Marconi. Al 24’ è Deme, bravo a sgusciare via prima a Somma e poi a Solerio, a capitalizzare al meglio in diagonale una verticalizzazione improvvisa di Mancini.

Il Piacenza inizia a premere e dieci minuti più tardi, dopo aver sprecato una buona occasione con Solerio, trova il meritato pareggio. Tutto parte dai piedi di Recino, che a centrocampo apre benissimo a destra per Sartore, il quale serve in mezzo a Iob: gran controllo e pallone nell’angolino basso, i biancorossi la riaprono così.

A questo punto i ragazzi di mister Parlato prendono in mano le redini del match e prima con lo scatenato Iob (pallone fuori dopo un bell’inserimento in area) e poi con Mauri (botta da fuori che rimedia un corner) dimostrano che l’inerzia si è spostata dal lato piacentino del campo.

IL 2° TEMPO: RIGORE PARATO, SUPERIORITÀ E ASSALTO BIANCOROSSO

Ma il Sasso Marconi si riconferma specialista degli avvii: al 7’ della ripresa, Deme s’infila ancora pericolosamente in area, Argint lo contrasta da dietro e il direttore di gara concede un rigore assai generoso. Dal dischetto calcia Mancini, ma Franzini è super nel parare il penalty conservando l’1-1.

Al 27’ il doppio episodio che potrebbe dare una svolta al match: in due minuti il Sasso Marconi si vede espellere prima Pampaloni per somma di ammonizioni e poi anche Deme.

Sfruttando la doppia superiorità il Piace si lancia all’arrembaggio e al 32’ va vicinissimo al controsorpasso con Mauri che, davanti alla porta, si fa respingere la conclusione da Celeste. Quattro minuti dopo è ancora una volta Mauri a sfiorare il gol con un tiro che si spegne a lato dopo una pregevole serpentina al limite dell’area.

Mauri è scatenato e al 40’ il suo tiro cross deviato finisce addirittura sul palo: sugli sviluppi dell’azione Iocolano ci prova con un tiro a giro che finisce out di pochissimo.

Sempre Mauri al 44’ si inserisce dalla sinistra, si accentra e tira dal cuore dell’area, ma la conclusione di Napoletano trova le gambe di un difensore. Subito dopo un tiro cross dalla destra taglia in due l’area colpendo il palo esterno. Al 46’ la mischia su cross rasoterra di Solero dalla sinistra si conclude con un nulla di fatto. C’è ancora tempo per un colpo di testa fuori di Iocolano e un’autorete sfiorata dal Sasso Marconi: ma nonostante l’assalto finale, la sfida termina sull’1-1.