Scherma, in Nazionale tre atleti del Pettorelli e il tecnico Alessandro Bossalini

Quattro “moschettieri” del Pettorelli in maglia azzurra. Convocazioni che mettono in risalto l’alta qualità tecnica dei giovani del Pettorelli.

La prima a indossare la maglia della nazionale sarà la spadista Vera Perini che scenderà in pedana a Colmar (Francia) nella prova del circuito europeo Under 23.

Ma nel giro della nazionale ci sarà anche il presidente del Pettorelli, Alessandro Bossalini, che farà parte dello staff tecnico che seguirà atlete e atleti nella stessa gara. “La convocazione di Vera – afferma Bossalini – è il risultato della sua capacità.

Perini non solo gareggerà negli Under 23, ma è stata convocata per gli allenamenti a Champoluc (Valle d’Aosta) con la nazionale Assoluti. Un riconoscimento al suo valore, dopo il bronzo conquistato ai campionati italiani Under 20”.

Le sorprese azzurre non finiscono qui, perché in nazionale Under 17 sono stati convocati anche Andrea Bossalini e Valentino Monaco, che saranno in gara a Klagenfurt (Germania) per il circuito europeo di categoria. I due ragazzi saranno accompagnati dall’istruttore Albert Tena.