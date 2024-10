Zona Sport: festa Yama Arashi con Pappaterra bronzo ai mondiali di kick boxing

Riflettori puntati su Gaia Pappaterra ieri sera, 22 ottobre, a Zona Sport, un tributo più che dovuto per l’atleta della Yama Arashi dopo il bronzo vinto ai recenti mondiali di kickboxing.

“Non mi aspettavo questo risultato perché ero convocata per la prima volta in Nazionale – ha detto Gaia a Telelibertà – spero di continuare a rimanere in Nazionale e ottenere altri risultati di questo livello”. Per il sodalizio piacentino, come ha spiegato il tecnico dei giovani Davide Colla, il mondiale di Budapest è stato quello dei record “perché per la prima volta abbiamo portato ben nove atleti, le difficoltà non sono mancate dopo il Covid e questo è motivo di orgoglio”.

Spazio in seguito al Piacenza Rugby per un altro record, quello delle 28 gare vinte consecutive da parte dei biancorossi. “Abbiamo ingranato bene in Serie A, l’asticella si è alzata e stiamo dimostrando di essere sulla strada giusta” il pensiero di capitan Matteo Bonatti, che ha ritrovato in biancorosso coach Claudio Forte.

“Sono tornato nel club che mi ha visto crescere – le parole colme di soddisfazione dell’allenatore – dove possiamo arrivare? Lo dirò dopo le prime quattro giornate, ma sto vedendo fin da ora che il livello del gruppo è molto alto”.

Infine focus sulla Bakery Basket con capitan Marco Perin felice “per le due vittorie di fila che ci hanno fatto trovare definitivamente lo zoccolo duro”. Non c’è però solo la prima squadra, il club manager Simone Zamboni ha sottolineato come la collaborazione con i settori giovanili di Piacenza Basket e FBK Fiorenzuola “abbia creato un bacino di 20 squadre, un modello in regione”.