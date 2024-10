Volley, la Serie C della Gas Sales Bluenergy vince il recupero e si gode il primato

Vola alto la formazione di Serie C della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ieri – mercoledì 23 ottobre – ha vinto in terra reggiana il recupero della seconda giornata di campionato rinviata per le avverse condizioni atmosferiche sabato scorso.

I giovani biancorossi hanno avuto la meglio sull’Ama San Martino Reggio Emilia per 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, 26-24): perso il primo set i biancorossi hanno poi vinto i tre parziali successivi e guidano la classifica a punteggio pieno.