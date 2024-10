Gas Sales, cambia il calendario dalla 7° all’11° giornata di Superlega: le info

Varia il calendario della Superlega, con la Lega Pallavolo che ha reso noti gli aggiornamenti dalla settima giornata alla fine del girone di andata del massimo campionato italiano di volley maschile.

Tre le partite della Gas Sales Bluenergy Piacenza che dalla settima all’undicesima giornata hanno subito variazioni: un anticipo vedrà protagonista la squadra di Anastasi: decima giornata, sabato 30 novembre, si giocherà al PalabancaSport contro Grottazzolina (ore 18.00, diretta su su Raiplay) mentre la gara casalinga di domenica 17 novembre con l’Itas Trentino valida per l’ottava giornata di andata avrà inizio alle 15.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. La gara in programma domenica 24 novembre in casa di Verona e valida la nona giornata avrà inizio alle 19.00 e sarà trasmessa da Dazn. La gara in programma domenica 8 dicembre in casa di Perugia e valida per l’undicesima giornata avrà inizio alle 15.20 e sarà trasmessa da Rai 2.