Tuttocuoio-Piacenza si giocherà con il pubblico: scongiurate le porte chiuse

Dopo le indiscrezioni raccolte nella giornata di mercoledì 23, solo in serata è arrivato il “verdetto”: Tuttocuoio-Piacenza, in programma nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, sarà una sfida aperta al pubblico. Scontato? Per niente, dato che la società toscana è stata molto vicina ad annunciare le porte chiuse, a causa della mancanza di un settore ospiti adeguato (quindi con posti a sedere veri e propri) nello stadio Leporaia di San Miniato.

Allarme rientrato e i tifosi potranno seguire i biancorossi anche in questo appuntamento, seppur in modalità del tutto particolari: biglietti in vendita solo il giorno della gara al botteghino dello stadio (senza la possibilità di pagamenti elettronici) e solo nei posti in piedi, per quanto riguarda la zona dedicata agli ospiti, perché sprovvista di posti a sedere. Tutte le informazioni sul sito del Piacenza Calcio.

Con la trasferta toscana, in seguito al deludente pareggio del Garilli contro il Sasso Marconi nonostante la doppia superiorità numerica, per il Piacenza si aprirà un ciclo di partite molto intenso, con 5 impegni in 15 giorni: mercoledì 30 recupero a Ravenna, domenica 3 novembre in casa contro la Sammaurese, mercoledì 6 novembre in coppa sul campo dell’Oltrepo’ e infine domenica 10 trasferta a domicilio della Pistoiese.