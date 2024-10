Basket serie A2, contro Udine al Palabanca l’Assigeco deve a tutti i costi svoltare

Voltare pagina, con la speranza – sempre quella – di regalare ai tifosi una gioia che manca da un pezzo e che in questo avvio di campionato è diventata chimera.

È questo lo spirito con il quale l’Assigeco Basket Piacenza scenderà in campo oggi, sabato 25 ottobre alle 18.00, per affrontare Udine, squadra forte e di grande esperienza.

Lo farà in occasione della settima giornata di Serie A2, che arriva dopo il recente esonero di coach Stefano Salieri e la promozione ad head coach del suo secondo Humberto Manzo. A lui il compito di invertire la rotta che ha visto i biancorossoblu perdere le prime sei sfide consecutive, abbandonando al contempo il fondo della classifica.

l’avversario

Reduce da una positiva stagione culminata con la sconfitta in semifinale playoff per mano di Cantù, Udine anche per questa annata sportiva si è presentata ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 con l’ambizione di salire in massima categoria. Con il confermato coach Adriano Vertemati in panchina, la formazione bianconera gode attualmente di un record di 4 vittorie e 2 sconfitte che la consolida nelle posizioni alte della classifica, e può contare su un quintetto esperto ed estremamente versatile: in cabina di regia troviamo il folletto a stelle e strisce Anthony Hickey, mattatore su entrambe le metà campo e reduce da un’esperienza a Cantù, coadiuvato da Francesco Stefanelli, fresco autore della tripla decisiva nel successo contro l’Urania Milano, oltre a capitan Mirza Alibegovic, specialista da oltre l’arco e confermato dalla scorsa stagione. Nel settore lunghi da Forlì è arrivato lo statunitense Xavier Johnson, ormai veterano del campionato, che divide il reparto insieme a un altro giocatore esperto come Giovanni Pini. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il playmaker Lorenzo Caroti, fedelissimo di coach Vertemati fin dai tempi di Treviglio, Iris Ikangi e l’ex Agrigento Lorenzo Ambrosin. A Matteo Da Ros e Davide Bruttini spetta invece il compito di portare dinamismo ed energia sotto le plance a partita in corso.