Nemmeno con coach Manzo cambia la musica, per l’Assigeco è il settimo ko

L’inversione di tendenza immediata non arriva e così, anche la settima partita segna un nuovo ko dell’Assigeco, ancorata a quota zero nella graduatoria del campionato di Serie A2 di basket. E’ il verdetto del match disputato nella serata di sabato 26 ottobre tra la formazione allenata da Manzo, subentrato pochi giorni fa a Salieri, e Udine: al Palabanca i friulani dominano dall’inizio alla fine e chiudono con un eloquente 96-74. Nuovo coach e anche l’esordio dell’ultimo arrivato Gajic non sono stati sufficienti per arrestare un trend pesantemente negativo e che in campo è emerso in maniera lampante. Vantaggio ospite che ha raggiunto anche quota 30, prima del calo ospite che ha consentito ai piacentini di rendere meno pesante un passivo comunque ingombrante.



UCC ASSIGECO PIACENZA 74

APU OLD WILD WEST UDINE 96

(11-28; 22-54; 52-82)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Gajic, Bradford 3, Grimes 12, Suljanovic 3, Manzo 2, D’Almeida 17, Querci, Fiorillo, Bonacini 23, Serpilli 2, Bartoli 10, Filoni 2. All. Manzo.

APU OLD WILD WEST UDINE: Stefanelli 11, Bruttini, Alibegovic 18, Caroti 12, Hickey 11, Johnson 11, Agostini, Ambrosin 10, Da Ros 10, Pini 7, Ikangi 6. All. Vertemati.

Arbitri: Boscolo, Pellicani, Morassutti.