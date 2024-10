Calcio, Nibbiano vince ed è primo per una notte: tutte le partite della domenica

La pioggia incessante, con tanto di allerta arancione per l’intera giornata di ieri, ha giocoforza indotto la delegazione provinciale a sospendere nuovamente l’intero programma dei campionati di Seconda e Terza categoria oltre che l’attività giovanile.

Secondo weekend consecutivo di stop forzato, dunque, per i piani inferiori dell’ambito dilettantistico e date dei recuperi che verranno rese note più avanti. Il Crer, al contrario, tenendo pure conto delle previsioni meteo che sembrano orientate ad escludere altre precipitazioni piovose in queste ore, ha optato per la via della disputa dell’intera giornata dei campionati regionali, tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

Negli anticipi del sabato da segnalare l’importante vittoria del Nibbiano&Valtidone che vincendo 0 a 3 contro il Rolo si è portato in vetta al campionato di Eccellenza A con 19 punti, in attesa della gara del Borgo San Donnino (a due lunghezze) in casa della Vianese.

In Promozione bel pari tra Alsenese e Fidenza. In Prima Categoria, gode la Lugagnanese grazie al successo per 1 a 0 contro lo Zibello.

ECCELLENZA, GIRONE A

Correggese-Fabbrico 2-0

Rolo-Nibbiano&Valtidone 0-3

Zola Predosa-Real Formigine

Agazzanese-BrescelloPiccardo

Fidentina-Sp.Scandiano

Gotico Garibaldina-Colorno

Terre di Castelli-Castelfranco

Vianese-Borgo San Donnino

Arcetana-Salsomaggiore ore 18

PROMOZIONE, GIRONE A

Fidenza-Alsenese 1-1

Bibbiano-CastellanaFontana

Carignano-Bagnolese

Masone-Luzzara

Sorbolo-Pontenurese

Terme Monticelli-Sannazzarese

Vezzano-FornovoMedesano

Boretto-Bobbiese ore 17.45 (sintetico Sorbolo)

Montecchio-CarpanetoChero ore 18.30

PRIMA CATEGORIA

Lugagnanese-Zibello 1-0

Arquatese-Ziano

Borgonovese-Spes

Noceto-San Secondo

Soragna-Virtus Piacenza

Vigolo-Junior Drago

Vigolzone-Sporting Fiorenzuola

Sarmatese-Busseto ore 16.45