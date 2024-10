Gas Sales in cerca del pokerissimo a Padova, buone notizie dall’infermeria

Non c’è quattro senza cinque: sarà molto probabilmente quello che stanno pensando in queste ore in casa Gas Sales. È in quel di Padova che Brizard e compagni cercheranno appunto di mettere a segno il pokerissimo, la quinta vittoria consecutiva di questo ottimo inizio di stagione in Superlega che segnerebbe un ulteriore upgrade rispetto al record di quattro successi raggiunto poco più di una settimana fa contro Taranto.

I biancorossi scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre, alle ore 17 alla Kioene Arena per affrontare la Pallavolo Padova con la consapevolezza di chi non vuole saperne proprio di fermarsi e confermare il primo posto in classifica, un gruppo in fiducia che per l’occasione recupererà anche quasi tutti i suoi effettivi.

Dall’infermeria arrivano solo buone notizie: Stephen Maar si è definitivamente ripreso dall’infortunio muscolare e sarà in campo dal primo minuto in coppia con Kovacevic che in settimana è volato in Serbia per assistere alla nascita della sua prima figlia e ora sarà felice e carico per riprendersi un posto da protagonista. Mancherà solamente il lungodegente Nicola Salsi, per il resto tutto come da copione per Anastasi: a completare il sestetto ci saranno capitan Brizard in regia con Romanò in diagonale, Simon e Galassi saranno i centrali e Scanferla il libero.