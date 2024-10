I Lyons Rugby restano in gara mezz’ora, poi Colorno dilaga: finisce 42-18

Ancora bottino vuoto per la Sitav Rugby Lyons, che non riesce a imporsi a Colorno nonostante una prestazione coriacea nel terzo turno della Serie A Elite: i padroni di casa vincono 42-18.

Il fischio d’inizio ha dato il via a un match subito acceso. Al 10′ minuto, Waqanibau ha schiacciato la prima meta per Colorno, e la conversione di Ceballos ha portato il punteggio sul 7-0. La reazione bianconera non si è fatta attendere, e si è concretizzata grazie al piede di Russo: al 16′ il numero 10 argentino ha ridotto il gap a 7-3, per poi replicare con un drop magistrale al 20′ che ha ulteriormente avvicinato i Lyons, con il punteggio a 7-6.

Tuttavia, le speranze bianconere sono state frenate da una serie di errori: alla ripresa del gioco un fallo ha concesso un calcio di punzione a Colorno, trasformato da Ceballos per il 10-6. Al 30’ la svolta della partita: Russo cerca di difendere una situazione pericolosa, ma commette un placcaggio pericoloso che l’arbitro sanziona con una meta di punizione, che porta il punteggio a 17-6. Con un’altra penalità di Ceballos al 34′, il primo tempo si è concluso con un pesante 20-6.



Negli spogliatoi, coach Urdaneta ha incitato i ragazzi a rimanere compatti e a credere nella rimonta. La ripresa è iniziata con un clima di determinazione, ma Colorno ha segnato un’altra meta con Corona al 42′, portando il punteggio a 27-6. Nonostante il colpo, i Lyons non si sono dati per vinti. Al 49′, la mischia Lyons si è caricata la squadra sulle spalle, portando Minervino a marcare da maul avanzante, seguita dalla conversione di Russo, riducendo il gap a 27-13 e ridando abbrivio ai bianconeri.

Ma implacabilmente è arrivata la risposta immediata di Colorno, con un piazzato di Ceballos al 50′, ridando fiducia ai suoi. Nell’ultimo quarto di partita si è assistito a un susseguirsi di marcature: Ferrara a segno al 60° sfruttando il lavoro della mischia di casa, che si assicura così il punto di bonus. I Lyons hanno mostrato carattere con un’altra meta di Minervino al 63′, migliore dei suoi, ma il gap è rimasto considerevole. Negli ultimi minuti, una meta di Lastra Masotti al 78′ ha concluso la partita sul 42-18, segnando una sconfitta netta per i Lyons. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato tenacia e spirito combattivo, elementi fondamentali da cui ripartire.

Domenica prossima una nuova occasione per rialzare la testa, quando al “Beltrametti” arriverà il Rugby Viadana, attualmente in vetta alla classica.

IL TABELLINO DI COLORNO-LYONS RUGBY 42-18 (20-6)

Colorno: Fernandez; Corona; Ceballos (64’ Pavese), Waqanibau; Batista; Hugo, Del Prete (64’ Palazzani); Koffi, Cachan (60’ Roldan), Mbanda (76’ Adorni); Ruffolo, Van Vuren (60’ Mordacci); Leso (56’ Lastra Masotti), Ferrara (70’ Nisica), Lovotti (52’ Ascari). All. Garcia

Rugby Lyons: Cuminetti; De Klerk; Castro, Rodina (57’ Steenkamp); Bruno ©; Russo, Via (70’ Dabalà); Moretto (25’ Bance), Beletti (74’ Dabalà), Cisse; Bur, Ruiz (59’ Cemicetti); Carones (47’ Torres), Minervino (60’ Maggiore), Libero (56’ Acosta). All. Urdaneta

Arbitro: Bottino; AA1: D’Elia; AA2: Chirnoaga; 4° uomo: Luzza; TMO: Liperini

Marcatori: p.t.: 10’ m. Waqanibau tr. Ceballos (7-0); 16’ c.p. Russo (7-3); 20’ drop Russo (7-6); 22’ c.p. Ceballos (10-6); 30’ m. di punizione (17-6); 34’ c.p. Ceballos (20-6) s.t.: 42’ m. Corona tr. Ceballos (27-6); 49’ m. Minervino tr. Russo (27-13); 50’ c.p. Ceballos (30-13); 60’ m. Ferrara tr. Ceballos (37-13); 63’ m. Minervino (37-18); 78’ m. Lastra Masotti (42-18)

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 6/6; Russo (Rugby Lyons) 2/4; Hugo (Colorno) 0/1

Player of the match: Poasa Waqanibau (Colorno)