Ora che ha ingranato per la Bakery Piacenza c’è la capolista Lumezzane

La Bakery Basket Piacenza sarà impegnata di nuovo in casa, per il settimo turno del campionato di Serie B Nazionale e ospiterà la capolista Virtus Lumezzane domenica 27 ottobre, con palla a due alle 18.00.

Cammino quasi perfetto quello della formazione bresciana, che sta cavalcando le prestazioni di un giocatore di ben altra categoria come Alessandro Amici. Inutile sottolineare che sarà lui il pericolo pubblico numero uno per i biancorossi, visto che viaggia a oltre 24 punti di media, e già in due partite ha superato quota 30.

I ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono comunque in striscia positiva da due match, grazie alle vittorie con Omegna e Ragusa, che hanno premiato gli sforzi e il buon lavoro fin qui svolto in palestra. Contro Lumezzane bisognerà però fare un passo in più per portare a casa la vittoria. Non fosse altro per il bilancio degli avversari, primatisti con cinque successi ed una sola battuta d’arresto, nello scorso turno infrasettimanale in trasferta con Mestre. La squadra piacentina ne è consapevole e oggi conterà sull’apporto indispensabile del PalaBakery.