Il Piace non decolla. anzi, conquista a fatica il pari in rimonta sul campo toscano del Tuttocuoio. Partita brutta e decisa da due calci di rigore nella ripresa: il primo per i padroni di casa alla mezz’ora, con espulsione di Silva, il secondo proprio al 90′, dopo l’atterramento in area di Andreoli.

Il Piace ha controllato a lungo la partita, senza però trovare mai vere trame offensive in grado di fare la differenza. Un’altra prova tutt’altro che convincete, insomma, se si eccettua la reazione allo svantaggio e all’inferiorità numerica.

Poche le occasioni: praticamente assenti nel primo tempo (gol annullato a Manicone perché la palla era uscita su cross di Santarpia), di marca locale (con i biancorossi iper-offensivi) nella ripresa: Sansaro non capitalizza il contropiede 3 contro 2, ci mette una pezza Franzini in angolo.

Alla mezz’ora su mischia da angolo vanno giù in area Silva e Bardini: il capitano del Piace è espulso (forse l’arbitro ha visto una gomitata) e c’è rigore. Franzini smorza la conclusione di Fino, ma non evita il gol.

Arriva la reazione dei ragazzi Parlato: ci prova Recino, ma è bravo il portiere.

Poi Recino viene fermato mentre corre verso la porta avversaria per un fuorigioco impossibile: l’assist involontario era stato di un avversario.

All’ultimo assalto Andreoli s’infila in area e viene affrontato fallosamente da Moretti:Recino va sul dischetto e fa pari giusto al 90’.

llPiace finisce all’attacco, toscani alle corde, ma resta il pareggino.

Biancorossi che salgono a 13 punti e non sfrattano i pareggi di chi sta davanti (capolista Altopascio in primis, ora a quota 22). Mercoledì trasferta fondamentale sul campo del rigenerato Ravenna.

IL TABELLINO DI TUTTOCUOIO-PIACENZA 1-1

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Contipelli, Salto (dal 41’ st Centonze), Moretti; Lorenzini, Russo dal 25’ st Sansaro), Fino, Bardini, Haka; Boadu (dal 49’ st Salvatore), Massaro (dal 17’ st Di Natale). (Dainelli, Benericetti, Beghetto, Ciotola, Del Rosso). All. Firicano.

PIACENZA (4-3-2-1): Franzini; Napoletano,Silva,Somma, Solerio (dal 19’ st Doria); Santarpia (dal 13’ st Andreoli), Bachini, Iob; Sartore (dal 7’ st Recino), Mauri (dal 34’ st Del Dotto) Manicone (dal 25’ st Iocolano). (Morosoli, Argint, Delmiglio, Ruiz). All. Parlato.

RETI: Fino (T) su rigore al 32’ st; Recino (P) su rigore al 45’ st

ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato