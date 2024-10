Rugby, I Lyons vogliono tornare a ruggire nel derby emiliano contro Colorno

Sitav Rugby Lyons a caccia dei primi punti in Serie A Elite sul campo del HBS Colorno, in una sfida sempre molto sentita. Torna il derby emiliano, con una partita importante per entrambe le squadre, reduci entrambe da una sconfitta nella scorsa giornata. Oggi, domenica 27 ottobre, alle ore 14.30 il calcio di inizio di questa sfida imperdibile.

Di fronte ai bianconeri ci sarà il sempre temibile HBS Colorno, che arriva alla terza giornata con una vittoria e una sconfitta nel ruolino di marcia.



Dopo le prime due giornate i Lyons sono fermi al palo, con due pesanti sconfitte sul groppone. La trasferta nella bassa parmigiana è l’occasione giusta per rialzare la testa. Lo sa bene l’head coach bianconero Bernardo Urdaneta, che ha presentato così la sfida: “Abbiamo fatto due prestazioni sotto i nostri standard, nonostante ci siano stati segnali incoraggianti e fasi di gioco in cui siamo riusciti a esprimerci al meglio. Dobbiamo ancorarci ai nostri punti di forza e trovare fiducia: stiamo lavorando molto con i ragazzi per porre le condizioni affinchè si esprimano al meglio, e sono sicuro che questa domenica sarà una bella occasione per fare un’ottima figura. Conosciamo i nostri avversari, con cui ci siamo misurati alla pari nella scorsa stagione: sono una squadra forte, non dobbiamo farci ingannare dall’ultima partita, e saranno motivati a fare del loro meglio davanti al proprio pubblico.”

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap); Russo, Via A; Moretto, Beletti, Cissè; Bur, Ruiz; Carones, Minervino, Libero. A disposizione: Maggiore, Acosta, Torres, Cemicetti, Perazzoli, Bance, Dabalà, Steenkamp. Non disponibili per infortunio: Bellucci, Salvetti, Portillo